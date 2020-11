Епидемиолоґийна ситуация у кулскей општини позарядова

КУЛА – По податкох яки вчера обявел Институт за явне здравє Войводини, оценєте же епидемиолоґийна ситуация у Покраїни позарядова, а з тенденцию погоршаня. Медзи 32 општинами по тим учишлєна и кулска општина, а дзень пред тим и Завод за явне Здравє Зомбор сообщел же у заходнобачким округу 372 особи инфицировани з вирусом корони, а 324 ше находза у самоизолациї. И ту епидемиолоґ др Ґордана Цветич визначела кулску општину хтора, попри Зомбора, ма найвекше число активних случайох позитивних на вирус. На жаль, податки о числу позитивних ше кажди дзень меняю.

Пре погоршану епидемиолоґийну ситуацию и Кризни штаб Општини Кула, ище пред державним Кризним штабом, огранїчел роботу погосцительних обєктох по 21 годзин з ище додатнима защитнима мирами.

Тиж так, наложене и шицким комуналним подприємством у општини, та и ЯКП Руском, же би дезинфиковали вецей явни установи медзи котрима будинок Општини, Дом здравя и шицки амбуланти у населєних местох, автобуски, желєзнїцки и полицийни станїци.

Медиї преноша и же медзи 1.200 занятима у Общим шпиталю Зомбор, з корону инфицировани 89 особи, найвецей лїкаре и медицински шестри и технїчаре. Пре тото шпиталь од 16. новембра претаргнул роботу шицких специялистичних и субспециялистичних амбулантох, а примаю ше лєм нагли случаї и операциї, и малиґнитети.

