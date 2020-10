Жедол фаркаш осла/Театер за єдного патрача/ґлумца

Примушеносц на колективитет вше зо мнє творела цинїка. Тераз поготов.

Виртуална катеґория сучасносци грожи ше скрохмалїц до анахроносци; пондзелок, у хвильки писаня тексту, шкулїм и до гвиздох и пробуєм през справованє мачкох одгаднуц судьбу наявеного Драмского мемориялу у Руским Керестуре концом тижня.

Наганям ше з периферну перцепцию обрациц увагу на сообщеня якогош надри форуму (само)виглашеного державного „кризного штабу”, цо ми є, ясно, од самого початку, нїяки нє авторитет. Поведзме и поготов одкеди хтошка од колеґох гинто ище констатовал за шефа же ше наспрам нас гражданох напевно „будзи у паралелней стварносци”. Тото остатнє, наглашуєм, з подполну одвичательносцу и прешвеченосцу.

На нєдавно закончене Стерийово позорє и подобни провизорно одробени подїї сом нароком ришел нє исц, покля ґод маски обовязни. Одкеди пандемия, онлайн сом одпатрел Папайоануа и прешлотижньову Паковичову (ЦзКД) контроверзну „Сребреница, кед ми мертви поставаме”. Донкихотовске (и поиґнороване) до конца, як и шицко ДНП у наших атрофираних животох. Онлайн провадзим дїялносц ище даєдних драмских ґрупох. О Стериї и коло нього, врацим ше другираз, будзе требац.

Нє знам чи на месце спомнуц же ме ше тих дньох поправдзе баржей и вецей дотика Звонетово здравє, як судьба уж раз загнатого Драмского мемориялу, хтори почнє док тоти новини достанєце до рук. З полним респектом ґу вонконцом нєподзековному намаганю орґанизаторох за його отримованє и континуитет, з розумлївим алибийом пре уж видзене и дожите перманентне скаканє гореспомнутого „кризного штабу” по живцох каждому и шицким. Анї нє сцем, анї нє место, анализовац, ище менєй полемизовац з тей нагоди коло змисту – три видео проєкциї скорейших ансамбл представох и єдна нова, резидентна, монодрама – тераз, кед култура баґателизована по иронию, вочи пристолному року култури – ОПЕНС 2021.

Круг заварти – буджет розрезани, а „обєктивни причини” уж напредок парализую його реализацию. Гевтим „з ковруша” твар умита, тим од долу наднїца заробена. А ти публико, роб и думай себе цо сцеш. Театер може буц и за єдного патрача/ґлумца.

