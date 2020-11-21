Заинтересовани най приду садзиц древка

РУСКИ КЕРЕСТУР – На вецей локацийох у валалє нєшка будзе орґанизоване садзенє древкох.
У лєшику заплановане засадзиц коло 600 древка, як и на драги спрам Водици, коло Озерка, по улїчкох у центру валала, на такволаней Буячей долїни, док ше на нєй вировна будовательни материял, а у плану садзенє и витрозащитного поясу од Керестура спрам Кули.
З тей нагоди ше поволує гражданох Керестура же би ше приключели тей акциї и помогли у ожелєньованю валала.
Шицки заинтересовани треба же би пришли опрез Месней заєднїци дзе будзе сход на 8 годзин рано, а зоз собу треба вжац мотику або грабелки.
У акциї помогнє и Добродзечне огньогасне дружтво.