Закончена обнова памятнїка у Спомин парку

ҐОСПОДЇНЦИ – З нагоди означованя 75. рочнїци побиди над фашизмом, памятнїк котри ше находзи у Спомин парку Авионске кридло при Єґричкей у Ґосподїнцох достал нови випатрунок, дзекуюци сотруднїцтву Амбасади Русиї у Републики Сербиї, Покраїнского заводу за защиту памятнїкох и Месней заєднїци Ґосподїнци, односно Општини Жабель.

Пред обнавяньом исновала лєм спомин плоча котра остала иста, а по обнавяню опрез нього поставена велька мраморна плоча, коло нєй и з драги по ню дражка з бехатону. Коло памятнїка посадзене желєнїдло.

Обнавянє памятнїка финансовал Ґас транс доо Нови Сад, а на спомен плочи назначена подзековносц борцом геройом Югославиї и Червеней армиї.

