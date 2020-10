ШИД – Початком октобра почала перша габа вакцинованя жительох процив сезонскей ґрипи, та потераз на подручу општини Шид вкупно вакциновани 1.350 особи.

По словох др Крсти Куреша, директора Дома здравя, обчекує ше достава другого контиґенту вакцинох. О котрим ше количеству роби, др Куреш нє могол прецизовац.

