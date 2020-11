Закончене тестиранє зоз сербского як нємацеринского

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, 24. новембра, у Основней и штреднєй школи Петро Кузмяк, закончене тродньове тестованє одредзених школярох зоз сербского як нємацеринского язика.

Пияток 20. новембра тести робелели школяре 2. и 3. класи Ґимназиї, пондзелок 23. новембра тест ришовали 2. и 3. класи основней школи, а вчера то окончели школяре 6. и 7. класи, розпоредзени по ґрупох у одредзених терминох.

Слово о проєкту хтори почал пред штирома роками, зоз цильом унапредзованя настави сербского як нємацеринского язика, як и провадзеня посцигнуцох школярох, а того року по першираз тестиранє було окончене у диґиталней форми, односно онлайн.

Школяре тест робели анонимно, так же ше улоґовали на платформу Завода за унапредзованє образованя и воспитаня, хтори источашнє и ношитель проєкту, а главна намира того програму – же би дзеци хторим сербски язик нє мацерински, здобули знанє язика держави у хторей жию.

