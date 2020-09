Закончени проєкт „Учим ше+знам=вредзим”

НОВИ САД – Зоз шветочносцу и додзельованьом припознаньох новосадским школяром, у Културним центре Нового Саду означене законченє тогорочного проєкту „Учим ше+знам=вредзим”, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

Проєкт котри промовує найлєпших школярох на билбордох, реализовало Здруженє за промоцию дружтвеней одвичательносци у сотруднїцтве зоз Здруженьом гражданох „Нови Сад”.

Того року, пре епидемию Ковиду-19 и одказованє школских змаганьох, проєкт реализовани у дакус иншаким шветлє, алє орґанизаторе наводза же ше од промоциї знаня и младих нє одступа. Проєкт „Учим ше+знам=вредзим” запровадзує ше од 2015. року и потераз представел вецей як 700 школярох.

Окрем у Новим Саду, билборди зоз фотоґрафиями найлєпших школярох находза ше и у шейсцох околних општинох. На шветочносци уручени и награди дзецом котри през розпуст, самоинициятивно предавали лимунаду и шицок заробок донировали здруженю НУРДОР.

