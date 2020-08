Закончени роботи на лєтнїковцу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Штредком авґуста члени Управного одбора Здруженя спортских рибарох „Колякˮ участвовали у роботох на лєтнїковцу при базену.

У роботох помогли и члени Здруженя, а финансийно помогол и Месни одбор Сербскей напредней странки, та будованє тоалету и бетонскей дражки закончене за тидзень.

У акциї вибудовани ґарадичи на уходзе до лєтнїковцу од базену, вилята дражка коло нього, а направени и тоалет при обєкту, за хтори ше зявела потреба пре младеж и шицких людзох хтори ше ту сходза, понеже през лєто Здруженє видава тот обєкт.

Средства за тоту намену обезпечел Месни одбор Сербскей напредней странки хтори були потрошени на материял за будованє, за бетонованє дражки и ґарадичох, за опрему за тоалет, циви, як и ошвиценє, односно штири рефлектори.

