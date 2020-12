Закончени семинар за руских наставнїкох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Семинар з меном „Моцнєнє язичних компетенцийох наставнїкох хтори викладаю на руским язикуˮ закончени 27. новембра, а започал 7. новембра и отримани є онлайн. Участвовали у нїм 59 наставнїки зоз шицких трох руских школох у Руским Керестуре, Коцуре и Дюрдьове, дзе порядна настава на руским язику.

Семинар часц проєкту хтори ше отримал паралелно за осем национални заєднїци на уровню Сербиї. Иницирали го Центер за интерактивну педаґоґию з Беоґраду у сотруднїцтве з Министерством просвити, науки и технолоґийного розвою и з поштредованьом националних совитох, та и нашого.

Семинар мал циль же би наставнїки сами себе змоцнєли у хаснованю терминолоґиї на мацеринским язику, а так и при школярох, же би ше цо менєй хасновало сербизми, вецей обрацало повага на руску терминолоґию и освидомйованє прецо то важне.

Семинар мал часц зоз руского язика и другу часц зоз поєдинєчних предметох зоз хторих ше поклада и Закончуюци испит у осмей класи.

Пририхтали го предметни наставнїки зоз керестурскей Школи Петро Кузмяк, Ясминка Надь зоз хемиї, Єлена Шомодї з биолоґиї, Яким Биркаш з ґеоґрафиї, Деян Бучков з историї, Павлина Рацова з физики и Таня Бучко Рац з математики. Вона тиж була и модератор тє. координатор за цали семинар на руским язику, а нашо наставнїки було координаторе у тимох у котрих робели, вєдно з наставнїками зоз других националних заєднїцох.

