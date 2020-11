Закончени Єшеньски литературни и подобови конкурс, подзелєни награди

ВЕРБАС – И того року Оддзелєнє за дзеци и младих Народней библиотеки ,,Данило Киш” у Вербаше розписало Єшеньски литературни и подобови конкурс за шицких школярох основних и стреднїх школох вербаскей општини, а того тижня найуспишнєйшим школяром подзелєни и награди.

Жири, у котрим були Милияна Радованович за подобове творительство и Бранислав Зубович за литаретурне творительство, мали задаток вибрац найлєпши роботи медзи численима котри сцигли на конкурс.

Награди, уж традицийно, були кнїжки. Медзи наградзенима школярами зоз Вербасу и Бачкого Доброго Поля, була и школярка штвартей класи Основней школи ,,Братство єдинство” зоз Коцура Сташа Буила.

По словох членох жирия, понеже роботи писани и мальовани у розличних катеґорийох, шицки роботи ровноправни, односно кажди школяр котри достал награду найлєпши у своїм возросту. Як наведзене, шицки учашнїки на конкурсу указали одличне порозуменє задатей теми ,,Днями провадзим птици. Од нїх учим лєциц.” (Мирослав Антич, ,,Совершенство огня”) и одвитовали на ню на ориґинални способ.

(Опатрене 15 раз, нєшка 15)