Заменєни облаки на будинку КУД Тарас Шевченко

ДЮРДЬОВ – На будинку Културно-уметнїцкого дружтва Тарас Шевченко у Дюрдьове, вчера отримана роботна акция у котрей майстрове стари древени облаки заменєли зоз новима пвц облаками. Заменєни и єдни вонкашнї дзвери.

Облаки и дзвери замєни дзекуюци финансийней потримовки Општини Жабель, понеже средства котри у тим року мали буц додзелєни по явним конкурсу за роботу дружтвох и орґанизацию порядней програми унапрямени за опрему, шмати и друге цо потребне за лєпше функционованє.

Дюрдьовске Дружтво и у тим року достало 350 тисячи динари, векшина уложена за заменьованє облакох и дзверох, алє купени и нови монитор змоцньовач за музику, осемнац пари скоряни плєцени ботькори за танцошох, а по законченю поставяня облакох од тих средствох будзе обилєна цала нукашньосц обєкта.

Попри тим, по одлуки Управного одбору Дружтва, у тим або на початку шлїдуюцого року буду заменєни ище єдни вонкашнї дзвери на їх обєкту котри буду сами финансовац, понеже им за тото нє останє од средствох котри достали од Општини.

