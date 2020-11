Заєднїцка схадзка Совитох за обезпечованє роботи и привреду

КУЛА – На заєднїцкей схадзки Совиту за обезпечованє роботи и Совиту за привреду Општини Кула, хтора отримана у сали Скупштини општини Кула, 5. новембра анализована ситуация хтора настала пре пандемию вируса корона. По словох предсидателя Совиту Дамяна Милянича, ситуация у општини нє така же би була преглашена як позарядова, алє є анї нє стабилна.

Як наглашене, защитни мири дзвигнути на найвисши уровень, а средства за дезинфекцию обезпечени у достаточних количествох. Спред Националней служби за обезпечованє роботи поинформоване же од половки юлия ознова запровадзене телефонске явянє нєзанятих, прияви на евиденцию по мейлу, а роботодавателє можу конкуровац прейґ интернету.

На дньовом шоре схадзки бул и Локални акцийни план за обезпечованє роботи за 2021. рок, предложени у нїм велї уж познати мири, а прилапйованє плану предвидзене у децембру, та го ище вше годно вименїц, або дополнїц.

На схадзки двох совитох предшедовал предсидатель Дамян Милянич, присутни були представителє општинскей управи за тоти ресори, Националней служби за обезпечованє роботи, ЯКП Комуналєц Кула, ЛАҐ Шерцо Бачки и други.

