ШИД – Спрам найновших податкох Заводу за явне здравє зоз Сримскей Митровици, а хтори преноши локална самоуправа, за викенд призначени ище 40 особи позитивни на вирус корона.

Хвильково єст 211 активни случаї на подручу општини, а од початку пандемиї вкупно 312.

Општински штаб за позарядово ситуациї поволує гражданох же би почитовали епидемиолоґийни мири защити.

