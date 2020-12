ШИД – Спрам податкох Заводу за явне здравє зоз Сримскей Митровици, за остатнї два днї на подручу општини Шид призначени ище 34 особи позитивни на вирус корона.

Хвильково єст 245 активни случаї, од початку пандемиї вкупно 351 случай, а општински Штаб за позарядово ситуациї поволує гражданох же би ше притримовали шицких епидемиолоґийних мирох.

