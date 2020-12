За Дзень општини борци покладу венци

ШИД – Як виявел Йовица Степанич, предсидатель Општинскей борецкей орґанизациї, з нагоди 6. децембра Дня општини Шид и 76-рочнїци ошлєбодзеня од фашизму, буду покладзени венци погинутим борцом, алє без шветочней схадзки борецкей орґанизациї пре пандемию вируса корона.

У Бикичу венци буду положени на пияток на 10 годзин, источасно и у Ердевику, а на 11 годзин у Соту, и на 12 годзин у Моловинє.

На соботу, 5. децембра, венци тиж буду положени на 10 годзин у Беркасове и источасно у Люби, а на 11 годзин у Привиней Глави.

На нєдзелю, 6. децембра, венци на 11,30 буду положени на городским теметове при „петокраки“, а на 12 годзин на спомин плочу на будинку Културно-образовного центра.

Степанич додал же венци положа делеґациї у хторих буду представнїки локалней самоуправи, борецкей орґанизациї и месних заєднїцох у хторих ше венци покладаю.

