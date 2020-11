За Йована назберане 56 000 динари, а порушана и гуманитарн акция за Уну

РУСКИ КЕРЕСТУР – После орґанизованей гуманитарней помоци за Йована Панайотова зоз Коцура, за чийо лїченє Керестурци назберали 56 000 динари, тих дньох, у Руским Керестуре, порушана ище єдна гуманитарна акция збераня пенєжних средствох за Уну Вуканац зоз Червинки.

Уна народзена як здрава беба, алє єй даскельо мешаци познєйше дияґностификована спинална мускулова атрофия, а же би ше предлужело єй лїченє потребне назберац 37 000 евра.

Родичи малей Уни, хтора у децембру наполнї два роки, визначели же ситуация чежка понеже їх дзивчецу за лїченє потребни средства за купованє медикаментох, медицинского потрошного материялу, за физикални терапиї, регабилитациї у баньох, специялистични препатрунки и лабораторийни анализи.

Акцию збераня пенєжу порушали о. д. секретара Месней заєднїци Михайло Пашо и директор ЯКП Руском Иґор Фейди, хтори у Керестуре поставели шкатули за добродзечни прилоги, а хтори ше находза на шлїдуюцих локацийох – у предавальньох Тренд Би, Фреш-маркет, у кафичу Мала оаза, Транспортним центру Ковач и у ЯКП Руском. Гуманитарна акция будзе тирвац по 20. децембер, а як наявел о.д. секретара Михайло Пашо, и надалєй ше раз мешачно у Керестуре будзе зберац пенєж за по єдно хоре дзецко.

Окрем шкатулох на спомнутих локацийох, за Уну Вуканац отворени и гуманитарни фонд Будз гумани – Александар Шапич зоз жиро-рахунком на котри мож донирац пенєж:

– динарски: 160-6000000732396-08

– девизни: EUR 160600000073281803

– мож уплациц пенєж и прейґ мобилного телефону, односно прейґ СМС порученя у хторим треба написац 843 и послац на число 3030 (цена порученя 200 динари).

