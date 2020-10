За лєпши одношеня медзи людзми

НОВИ САД – У рамикох своєй мировней роботи, Екуменска гуманитарна орґанизация предлужує серию едукацийох з обласци вибудови мира и помиреня. Проєкт под назву „Мировни едукацийни центер” представя тророчни проєкт (2019–2021), з обуками за младих, будуцих тренерох – фацилитаторох.

Дводньови тренинґ „Релиґия як ресурс мира”, отримани 2. и 3. септембра у Готелу „Цептор” на Андревлю. Присутни були 23 особи рижних деминоминацийох и зоз рижних церковних и цивилних орґанизацийох, зоз Методистичкей церкви, Грекокатолїцкей, Реформатскей и Словацкей евангелистичней церкви.

Медзи нїма, участвовали 14 млади зоз Коцурского здруженя младих КУМ, жени зоз Европского екуменского форуму женох християнкох и други.

Под час тренинґу, попри роботньох ше и модлєло, а молитви водзел парох зоз Старей Пазови Иґор Фелди, Мария Шранка зоз Методистичкей церкви зоз Кисачу и богослов Ярослав Варґа.

На тим сходзе координаторка проєкта була Мария Парницки, а Анита Ґовля преподавала и була тренер.

Орґанизаторе надпомли же присутносц велького числа младих и зацикавеносц младих за тему мира виволує радосц и надїю же християнє и надалєй буду робиц и дїловац як миротворци и злєпшовац одношеня медзи людзми у своїм околїску и швеце.

