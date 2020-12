За наших наймладших слухачох, а будуцих читачох

Зоз друку вишли розкошно илустровани сликовнїци за дзеци „Фарби” и „Родзини” у виданю НВУ „Руске слово”. То, точнєйше, єдна кнїжка з двох часцох (кнїжочкох-томох) за дзеци возросту од 2 по 7 роки.

У рамикох проєкта Едукация руских писательох за дзеци „Роботнї и сликовнїци”, котру орґанизовала Новинско-видавательна установа „Руске слово” зоз финансийну потримовку Буджетского фонда за национални меншини Министерства державней управи и локалней самоуправи Влади Републики Сербиї, а слово о роботньох писаня и едукациї руских писательох за дзеци, котри тривали од юния по септембер.

Роботнї були успишни, бо написани вецей як 100 писньочки за дзеци, до кнїжки вошли 36 писнї од осем авторкох: Наташи Еделински Миколка, Даниели Тамаш, Ана-Мариї Рац, Марини Дудаш, Оксани Мудри Недич, Златки Чизмар, Кристини Шепински и Марини Тодич. Обидва сликовнїци, котри илустровали Аня Гудак „Фарби” и Мария Ковачевич „Родзини”, наисце прекрасни по випатрунку и добре обдумани по змисту, алє и по квалитету, о чим шведочи вельке интересованє явносци.

Роботнї писаня и едукацию руских писательох за дзеци водзела одвичательна редакторка „Заградки” Мелания Римар и редакторка виданя, а роботнї ше одвивали през серию онлайн нєформалного образованя и фахового усовершованя, на котри ше приявели вецей як 20 особи, углавним активни авторки/е, котри пишу поезию и прозу за дзеци и одроснутих по руски, алє и нови авторки/е котри робя з дзецми, а по тераз нє обявйовали свойо твори за дзеци.

Гоч ше пре пандемию нє могло орґанизовац стретнуца на живо, реализовани два видео-стретнуца, у септембру зоз писательом Бранком Стевановичом и у октобру зоз писательом Тодетом Николетичом. Пре причини епидемиї настали пременки и у плану видавательства, та сликовнїци вишли початком децембра.

„Фарби” и „Родзини” треца кнїжка у новей едициї „Заградка”, у котрей виходза кнїжки за наймладших. Идейни креатор проєкта бул директор др Борис Варґа, а консултантка Татяна Чулум.

НА РОБОТНЇ ДВОМЕ ПИСАТЕЛЄ ЗА ДЗЕЦИ СТЕВАНОВИЧ И НИКОЛЕТИЧ

На едукативней роботнї Бранко Стеванович, писатель за дзеци и прекладатель окреме визначел же му мило же участвує у таким интересантним проєкту у хторим вибрани два барз добре обдумани теми – родзина и фарби, а за дзецински писньочки гварел же су найкрасши кед су весели и франтовлїви, бо поезия слика хтора ше слуха.

– Кратки римовани слова ше лєгко и длуго паметаю. Барз важне зачувац и пестовац свой язик.Исную тельо красни слова хтори наставали виками, треба зачувац свою окремносц, бо би швет нє бул интересантни без тей рижнородносци. Зачувац власну скарбнїцу и културу през писнї, приповедки, мити и леґенди, так як то зачуване през вики у язику твойого народу. За дзеци треба писац так исто як и за одроснутих, лєм кус лєпше, гварел Станиславски, а Душко Радович тоту думку кус пременєл, та гварел же за дзеци треба писац вельо лєпше. Проєкт барз интересантни, бо його циль пестовац и афирмовац творчосц за дзеци на руским язику, а мнє ше даєдни писньочки попачели, та их зоз допущеньом авторох дзечнє прешпивам и на сербски язик – гварел Стеванович.

Тоде Николетич, писатель за дзеци бул тиж уключени до проєкту, та о творчосци за дзеци гварел:

– Цо потребне за писанє? Одкриц и вихасновац трицец слова, наоружац ше зоз клайбасом и препущиц ше нєвичерпней мриї, же бисце вихасновали свой талант, котри кажде з нас ма у себе, алє го нє одкриє кажде. Живот прейдзе у цифрованих спреводзкох.

Талант подобни рики, кед го нє влапице, вон одцекнє. А, сцел бим повесц же ше муши и вельо читац, бо читанє алат през котри ше одкрию рижни способи писаня, як и форми. Посилац свою творчосц на конкурси дзе ше вреднує творчосц, бо вам писателє и фестивали даю кридла за тот лєт. Зоз творчосцу ми будуєме єден лєпши швет, єдно лєпше и гуманше дружтво, бо поета вишпива живот, а писню куєце зоз словами и вона вам будує дом. Тот проєкт важни нє лєм же би ше одкрило младих, талантованих писательох, алє то вельо глїбше оранє, бо ше ма за циль воспитац тих цо рошню, цо формую свой смак, ма за циль вибудовац их до углядних гражданох котри буду наютре жиц – визначел Николетич.

ШВЕТ ДЗЕЦИНСТВА У СТИХОХ

Мелания Римар, редакторка тих двох сликовнїцох о искустве зоз роботньох гвари:

– Скоро седем мешаци долуводом цекла робота на сликовнїцох „Фарби” и „Родзини” за наших наймладших слухачох, а будуцих читачох. Од юния по децембер озда нє прешол анї єден дзень же би ше голєм у єдним кратким виреченю нє спомло едукативни роботнї зоз младима авторками. И ниа, радосни зме: народзели ше нам двойнятка, прекрасни, весели, розбавени.

Поволанки участвовац у Проєкту послани на адреси двацец автором зоз рускей заєднїци. Дзечнє, поцешени же им указане таке довириє, одволали ше дзешец дзивки, жени, мацери. И такой почали ослуховац инспирациї и вискладовац стихи. Потримовки: предлуж писац, давали им сцелосци, шмелосци и витирвалосци. Лїхи слова повесц лєм же вредзело, бо водзиц Роботнї було наисце задовольство. Верим до тих младих авторкох и твердзим же предлужа збогацовац литературу за дзеци по руски и формую нову, свою ґенерацию сучасних писательох.

По даскельо деценийох препровадзених у швеце дзецох по наших оводох и школох, уцагла ше до мнє застараносц, та аж и страх хто тим малим поколєньом од першого дня живота будзе усадзовац мацеринску бешеду у обисцох дзе ше асимилация хпа и калїчи, однїма наш скарб, нашу културу, традицию… Вше чежше дзбац о своїм, а лєгчейше брац зоз цудзого язика.

Алє тераз, кед опатрам и читам по хто зна хтори раз тоти Сликовнїци, видзим же Проєкт посцигнул циль, а циль бул подаровац дзецом илустровани писнї зоз доберану риму, лєгки за слуханє и ученє напамят, рецитованє и паметанє. Нєшка науча хтору фарбу и хтору родзину як воламе по руски, а мушиме ше намагац и далєй правиц подобни проєкти и укладац до будучносци тераз малих читачох Сликовнїцох и „Заградки”, бо уж наютре тоти дзеци, верим, буду вирни предплатнїки и читаче „Мак-у” и „Руского слова”, „Шветлосци” и шицких кнїжкох за одроснутих – гварела Римарова.

Пре вельке интересованє за проєкт и сликовнїци, НВУ „Руске слово” будзе плановац таки тематски сликовнїци, прейґ котрих дзеци уча язик, литературу, руску традицию и швет коло себе през призму прилагодзеней естетики.

