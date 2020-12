Збогом, Ел Пибе!

У морю вше частейших висткох о одходу гвиздох зоз швета музики, филму, велїканох з рижних сферох явного живота хтори були часц наших животох и одрастаньох, окреме ме потрафела єдна спортска. Умар „Ел Пибе”, Златни хлапец хтори швету указал шицку красу и розкош фодбалу. Кед же ше медзи фодбалским шветом, шицко єдно чи медзи старшима афисионадосами, чи медзи младшу ґенерацию спомнє мено Диєґо, чежко же дакому перша асоцияция будзе златовласи Уруґваєц Диєґо „еґзекутор ґолманох” Форлан, арґентински фодбалски „леґионер” Диєґо Симеоне хтори после респектабилней бавяцкей кариєри команданта охрани у италиянских и шпанских ґиґантох нєшка тиж таки бизовни стратеґ мадридского Атлетика, шпански репрезентативец бразилских кореньох Диєґо Коста истих червено-билих хторих водзи Симеоне, а окреме чежко же перши Италиян у актуалним составе Червеней гвизди – Диєґо Фалчинели, дакому перше придзе на розум.

Диєґо друге мено за фодбалску уметносц, а Марадона презвиско хторе ю воздзвигло на уровень єдинственосци, нєповторлївосци, ґениялносци.

Чом ме Марадонов одход зоз животней сцени так потрафел? Прето же з нїм закончени єден час, єдна епоха, єдна ера кед ше фодбал ище бавело з любови, кед ше луцидни поцаг, дриблинґ и момент божескей инспирациї баржей почитовало и баржей ше му скандирало як сухей статистики о пребегнутей километражи и проценту успишних додаваньох, кед спорни ситуациї нє ришовал ВАР, алє их навики паметаме по судийских гришкох, кед нє було шицко у пенєжу, кед фодбал ище мал душу и смисел. Кед кажде могол достац шансу.

Алє и у тим лєпшим швеце и фодбалу, Марадона бул уникат.

Хлапцови народзеному у бидней фавели Буенос Айресу, вихованому у фамелиї наднїчара зоз ище седмерима дзецми, фодбал нє бул лєм виход зоз худоби, алє и облак до швета. Алє, и у скромних початкох, и кед постал планетарна гвизда, вше му остал наймилша розвага и бависко. Кед после Боки Юниорс сцигол до Европи и кед после Барселони, и кед з Наполийом италиянски „скудето” першираз принєс южно од Риму, Марадона нїґда нє забул остац чловек. Вше мал часу за дружтво, за словко-два, за каждого. Без свойого характеристичного темпераменту, експлозивного миксу емотивносци, латиноамериканства, упартосци, и скоро дзецинскей єдноставносци, нє бул би таки чловек, анї таки бавяч.

И кед зоз слаломом и лобом Дики Стояновича 1982. заслужел же би му аплаудовала преполна беоґрадска „Маракана”, и кед 1986. у Мексику з лїву, алє руку, лобовал Питера Шилтона и свою Арґентину одведол ґу финалу, Диєґо Армандо Марадона бул вельки.

Бул вельки, алє бул чловек. Бул слаби, бул гришни, алє нє бул фолирант. Шицко цо робел, робел щиро, од шерца. Прето зме го озда шицки так и любели. Прето ище за живота постал безсмертни, нє лєм у жеми ґаучох и танґа, нє лєм у южняцки темпераментним и нєзґодним Напулю, алє и у шерцох шицких щирих любительох фодбалу.

Гоч тераз, у 61. року живота, занавше зишол зоз животней сцени, Марадона давно вошол до леґенди.

Vaya con Dios, Diego!

