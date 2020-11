Звалєна Твердиня зоз Бачу

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, 14. коло ФК Русин

одбавел внєдзелю 1. новембра у Руским Керестуре, на хторим победзел ФК Твердиню зоз Бачу, а з резултатом 3:1 (2:0).

Пред самим змаганьом, фодбалере Русина були абсолутни фаворити на тим змаганю и чекало же лєм зоз яким високим резултатом ше воно закончи. Но, на терену слика зоз шицким була иншака. Госци як да нє мали цо страциц та бавели опущено, борбено и були ровноправни зоз домашнїма у шицких фодбалских елементох.

Штредком першого полчасу найопаснєйши и найконкретнєйши Русинов бавяч – Дюканович, приял лабду на 16 метери, виходзел опрез ґолмана, алє го двоме госцуюци бавяче звалєли и то бул пенал за домашнїх. Уж по правилу бице зоз 11 метерох виводзи Иван Рац, кед ґолман рушел на єден бок, а лабда до мрежи на други. Други ґол за Русин, у 26. минути, дал Дюканович, кед преруцел доброго и високого госцуюцого ґолмана, а нєодлуга и госци зменшали резултат на 2:1, з бицом прейґ 18 метери.

Други полчас подобни як и перши. При активному резултату од 2:1 за Русин, госци потрафели стативу, цо лєм ище вецей закомпликовало ситуацию на терену. Заш лєм, на самим концу змаганя, у 90. минути, зоз шлєбодного бица, Русин дава и треци ґол. Зоз коло 20 метерох, лабду намесцаю Бранкович и Дюканович, и обидвоме добре виводза шлєбодни бица. Даноєвич приходзи з боку и лєм пласира лабду прейґ живого

мура, кед ше госцуюци ґолман анї нє рушел з места.

За Русин наступели: Калинич, Будински (Бранкович), Голик, Ланчужанин (Виславски), Вуйович В., Саянкович (Кочиш), Вуйович Ф., Даноєвич, Дюканович, Кулич, Рац.

Хвильково Русин 4. на таблїчки зоз 29 бодами и заостава за єден бод од трецопласованей екипи Будучносц зоз Младенова, зоз хтору будзе бавиц у шлїдуюцим 15. колу у госцох.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)