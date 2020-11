ШИД – Як урядово сообщела локална самоуправа, а спрам податкох Заводу за явне здравє у Сримскей Митровици, на подручу општини Шид звекшане число позитивних особох на вирус корона и хвильково єст 85 активни случаї.

Зоз Општинского штабу за позарядово ситуациї поволую гражданохже би ношели защитни маски, мерковали на физичну оддалєносц и зменшали контакти пре зопаранє дальшого ширеня вируса.

