Звекшує ше число позитивних на вирус корона

ШИД – Спрам податкох Заводу за явне здравє у Сримскей Митровици, а хтори вчера сообщела локална самоуправа, за остатнї 24 годзини на подручу општини призначени ище пейц особи позитивни на вирус корона, та тераз число активних случайох виноши 24.

Зоран Семенович, командант Општинского штабу за позарядово ситуациї виявел же ше провадзи ситуацию и кед будзе предлужене звекшанє числа новозаражених, будзе розпатрена можлївосц преглашованя позарядовей ситуациї и приношенє строгших мирох.

Як наведзене, же би ше то и случело, число активних случайох муши дойсц по уровень такволаней преваленциї од 1 на 1 000 жительох у општинох и городох зоз 30 000 жителями.

