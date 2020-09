Здогадованє на о. Зиновия Вовка

СРИМСКА МИТРОВИЦА – З нагоди шейсцох рокох од упокоєня, красне число парохиянох у Сримскей Митровици внєдзелю, 13. септембра, у церкви Вознесения Господнього одмодлєли парастос за свойого бувшого пароха о. Зиновия Вовка котри од 2008–2012. року вельо поробел за тоту парохию.

Як парох о. Варґа наглашел, о. Зиновий Вовк за штири роки пребуваня у Митровици орґанизовал уводзенє централного зогриваня, поставянє нових облакох и електричних инсталацийох и билєнє цалей парохиї, а поробел и вельо доброго на духовним планє. Прето го парохиянє зоз вельким почитованьом паметаю и жалую же у своїм 40. року напущел тот швет.

После Служби Божей отримани кратки аґапе.

