ШИД – Вчера означени 5. новембер як Дзень здогадованя на ґранатованє Шиду з боку паравоєних горватских моцох 1991. року на будинок тедишнього Польопривредно индустрийного комбинату.

Теди на роботним месце погинули Дьордє Манойлович, Слободан Михалєвич и Мирослав Шерфези, а вецей особи були покалїчени.

На спомин плочу на месце траґедиї, венци покладли представнїки локалней самоуправи, СУБНОР и Предшколскей установи „Єлица Станивукович Шиля”.

