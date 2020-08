Здравствени упутства за путнїкох хтори приходза до Сербиї

БЕОҐРАД – Путнїки хтори приходза до Сербиї на гранїчних преходох доставаю здравствени упутства о ковиду-19 – хтори симптоми указую на хороту, як ше маю справовац, на хтори числа телефонох ше можу явиц кед же почувствую даяки пременки. Здравствени брошури ше дзелї на гранїцох, бо епидемиолоґийна ситуация у окруженю у тим моменту нєвигоднєйша як у Сербиї, пише на сайту Радио-тєлвизиї Войводини.

Державни секретар Министерства здравя Берислав Векич гвари же упутства дзелєни и у першим пику и же ше одлучели на таки кроичай прето же Сербия у тей хвильки ма найстабилнєйши епидемиолоґийни статус у одношеню на жеми у окруженю.

– У упутствох ше находза шицки нєобходни податки за гражданох хтори ше врацаю до жеми – хтори манифестациї хороти, на основи хторих симптомох ше маю явиц до ковид-амбуланти, на хтори числа телефонох ше можу информовац и окочиц тестированє, потолковал Векич за медиї.

Вон назначел же епидемиолоґийна ситуация у Сербиї, кед у питаню вирус корона, стабилна, алє же нє шме буц опущованя, бо кажде нємеркованє и нєпочитованє предписаних мирох загрожи нашо здравє, алє и здравє наших членох фамелиї и роботного окруженя.

И далєй нєобходна моцна дисциплина, почитованє препоручених мирох – ношенє маски, дистанца и гиґиєна рукох и простору.

