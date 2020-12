Здруженє женох з Вишнїчева предложене за Децемберску награду

ШИД – На вчерайшей схадзки Општинска рада (ОР) предложела Комисиї за општински припознаня же би з нагоди 6. децембра, Дня општини Децемберску награду достало Здруженє женох Филип Вишнїч з Вишнїчева, а же би Повелю за вершинске доприношенє општини Шид достал Ґенералштаб Войска Сербиї.

ОР тиж утвердзела и предлог ришеньох за членох школских одборох, членох Штабу за позарядово ситуациї, потим Совиту за безпечносц и Совиту за управянє з миґрациями.

Тиж одлучене и о розподзельованю средствох по конкурсу за програми и проєкти з обласци култури, як и за програми и проєкти здруженьох з подруча општини.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)