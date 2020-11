Землєдїлска задруґа „Башта и шпајзˮ пласовала нови продукти

РУСКИ КЕРЕСТУР – Снователє Землєдїлскей задруґи „Башта и шпајзˮ, Павле Малацко и Славко Чапко зоз Руского Керестура, однєдавна на тарґовище пласовали продукти преробених огуркох корнишонох и червеней паприґи.

Квашени огурки и филети червеней паприґи, правени по власним рецепту, однєдавна мож найсц у керестурских дутянох, а тиж и звонка валалу у супермаркетох, по цени од 150 динари за дунчик и 360 динари за вельке пакованя у конзервох наменєне за предаванє на велько.

Випатрунок етикети поробел ґрафични дизайнер Иґор Орсаґ.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)