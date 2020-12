Злучени малярски, поетски и фотоґрафски вислов

НОВИ САД – У Руским културним центру у Новим Садзе всоботу, 5. децембра, бул отворени 19. Фестивал малих сценских формох „Дюра Папгаргаї”, хтори пре епидемиолоґийну ситуацию орґанизовани без присуства публики, а подїї преношени онлайн прейґ Фейсбук боку Матка –Дружтво Руснацох Нового Саду – Войводини.

Фестивал отворел предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач хтори пояшнєл актуалну ситуацию и наявел фестивалски змисти. Акцент бул дати на промоцию двоязичней кнїжки „Шлїди у преходносци/Трагови у пролазности” – Поетски и шветлосни записи Дюри Папгаргая и Михайла Лїкара/Поетски записи Ђуре Папхархаја и Михајла Љикара .

О обявйованю тей кнїжки бешедовал Младен Булут, спред видавателя, Ирина Гарди Ковачевич, як одвичательна редакторка, др Михайло Лїкар, як автор фотоґрафийох. Послеслово Єлени Перкович и вивод з рецензиї Славомира Олеяра пречитала Гелена Медєши, хтора була и идейни творитель у тим проєкту, як и модераторка промоциї. Стихи Дюри Папгаргая на руским и сербским язику пречитал Иван Лїкар.

Пред отвераньом Фестивала ушлїдзела и промоция малюнкох зоз ХV зволаня Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова” у Ґосподїнцох зоз 2019. року, хтору за тоту нагоду пририхтал Владимир Салонски.

На истим фейсбук профилу була емитована дзецинска представ РНТ „Петро Ризнич Дядя” зоз сезони 2020/21, а з проєкту „Вандровкаш” Славка Ороса „Голубица”. Авторка сказки Ирина Гарди Ковачевич, у режиї, адаптациї, сценоґрафиї и вибору музики Владимира Надь Ачим, а у виводзеню познатого керестурского ґлумца Емила Нярадия.

Технїчно Фестивал потримали Завод за културу войводянских Руснацох и Руски културни центер з Нового Саду.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)