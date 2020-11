ДЮРДЬОВ – На терену Бачка у Дюрдьове, внєдзелю, 08. новембра одбавене Першенствене змаганє 15. кола Новосадскей лиґи. Зишли ше ФК „Бачка 1923” зоз Дюрдьова и ФК „Фрушкоґорац” зоз Сримскей Каменїци, а змаганє закончене без посцигнутих ґолох.

Главни судия бул Синиша Шуша зоз Нового Саду, котри шицки жовти картони на тим змаганю оправдано подзелєй. У 62. минути жовти картон достал домашнї тренер Раденко Шарович пре пригварянє.

Тераз ФК „Бачка 1923” забера штварте место на таблїчки зоз 28 бодами. Шлїдуюце змаганє будзе бавиц процив Ветернику, а на домашнїм терену змаганє будзе 22. новембра з початком на 13 годзин, кеди ше Бачка стретнє зоз ФК „Партизан”.

