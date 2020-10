Значне одволанє нєзанятих на конкурс Моя перша плаца

ШИД – У Подручней єдинки Националней служби за обезпечованє роботи (НСЗ) гваря же одволанє дїлодавцох з подруча општини Шид на конкурс Моя перша плаца добре.

Попри тим, добре и одволанє нєзанятих особох по 30 роки живота без роботного искуства на спомнути конкурс прейґ интернету дзе муша приложиц скенирану диплому о фаховей приготовки, як и електронски пополнїц роботну биоґрафию.

Приявйованє предусловиє же би од 8. октобра по 8. новембер мали можлївосц приступу порталу Моя перша плаца.

У Подручней єдинки НСЗ за тераз нє наводза число приявених дїлодавцох, анї нєзанятих хтори сполнюю условия конкурсу.

