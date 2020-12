Знята и приповедка за дзеци „Мацерово шерцоˮ зоз проєкту „Вандровкашˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Руски народни театер Петро Ризнич Дядя, вчера, 18. децембра, знял ище єдну приповедку зоз другого циклусу проєкту Вандровкаш, под назву Мацерово шерцо , у виводзеню Емила Нярадия.

Авторка, як и у потерашнїх сказкох, Ирина Гарди Ковачевич, а адаптацию и режию приповедки за дзеци поробел Владимир Надь Ачим.

Як уж на даскельо заводи визначоване, понеже театер, пре емидемиолоґийну ситуацию нє у можлївосци обиходзиц руски места, у плану же би ше и знїмок монодрами Мацерово шерцо, як и потерашнїх сказкох, у наиходзацим периодзе, емитовало на РТВ-у, як и на даєдней од интернет платформох.

