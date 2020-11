Знята приповедка за дзеци Голубица, зоз проєкту Вандровкаш

РУСКИ КЕРЕСТУР – Руски народни театер Петро Ризнич Дядя, вовторок 10. новембра, знял першу приповедку зоз другого циклусу проєкту Вандровкаш, под назву Голубица, у виводзеню Емила Нярадия.

Авторка сказки Голубица, ориґиналней назви Герлїчка, Ирина Гарди Ковачевич, а адаптацию и режию приповедки за дзеци поробел Владимир Надь Ачим.

По словох директора РНТ Петро Ризнич Дядя, Славка Ороса, задумка була така же би ше зоз приповедками зоз циклусу Вандровкаш обишло цо вецей руски места, односно предшколски и школски установи, и на тот способ афирмовало творчосц за дзеци на руским язику, як и же би ше пропаґовало виучованє руского язика, медзитим, пре актуалну епидемийну ситуацию, тота задумка затераз нєвитворлїва.

Пре тоту причину, сказка Голубица знята, а у плану же би знїмок у наиходзацим периодзе бул емитовани на РТВ-у як и на даєдней од интернет платформох.

