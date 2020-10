Знєйце нови електронски каталоґ кнїжкох НВУ „Руске слово”

НОВИ САД – НВУ „Руске слово” обявела свой перши електронски Каталоґ кнїжкох.

Кликнїце на ТОТ ЛИНК же бисце зняли Каталоґ, котри направени у пдф формату.

Електронски Каталоґ кнїжкох ше будзе кажди мешац пополньовац, а тераз доступна верзия од 14. октобра 2020. року.

На списку єст 114 наслови кнїжкох и публикацийох од 1995. по 2020. рок, виражени у цени актуалного попуста од 30 одсто. У тим року буду два попусти на кнїжки Руского слова – перши тирва през цали октобер, а други будзе за швета Миколая-крачунско-новорочни од 25. новембра по 25. децембер 2020. року.

