Зоз знаньом процив корони

КОЦУР – Всоботу, 29.авґуста, у просторийох епархийного Каритасу у Коцуре, а у рамикох националного проєкту Каритасу Сербиї „Stopping infection with education” („Застановме инфекцию зоз едукацию”), отримана перша по шоре роботня на спомнуту тему на подручу Сербиї.

У спомнутей роботнї присутни ше могли упознац зоз основнима характеристиками вирусох вообще, а окреме зоз коронавирусом, як и зоз мирами защити котри потребни же би ше застановело ширенє инфекциї. Проєкт наменєни занятим и волонтером у Каритасу и їх партнером, котри ше часто стретаю зоз особамми котрим служа.

Медзи 15 присутнима були волонтере зоз Кули, Коцура, Вербасу и Шиду зоз деканом сримским о. Михайлом Режаком, а одволали ше и представнїки Општини Вербас, Месней заєднїци Коцур, Здруженя пензионарох Коцур, Євангелскей церкви з Коцура и Здруженє младих з Коцура.

Преподаванє тримала др. Бранка Тришич зоз Беоґраду, фаховец педиятриї з богатим искуством у клинїчних випитованьох у обласци ґенетики, фармаколоґиї и других обласцох.

Роботню орґанизовал Елемир Джуджар, координатор Каритасу Епархиї.

Проєкт финасує Католїцка Церква Италиї, єй владическа Конференция, котра нам уж позната по велькей донациї Общому шпиталю Вербас, котру єй наш Каритас уручел 24. юлия.

Подобни роботнї предвидзени по шицких владических Каритасох Сербиї.

