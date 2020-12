З промоцию кнїжкох за дзеци почала „Костельникова єшеньˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера дополадня, у Доме култури у Руским Керестуре, отримана промоция нових кнїжкох за дзеци, зоз чим отворена 27. Културна манифестация Костельникова ешень, а пре актуални емидемиолоґийни стан, промоция отримана онлайн, односно прейґ Фейсбук профилу Дома култури Руски Керестур.

Тогорочну Манифестацию отворел редактор Видавательней дїялносци и модератор програми, Микола Шанта, а потим директор НВУ Руске слово др Борис Варґа, поинформовал патрачох о планох Видавательней дїялносци тей Установи за наступни период.

Редакторка сликовнїцох Родзини и Фарби, Мелания Римар, потим представела сликовнїци за дзеци, а присутни авторки – Наташа Еделински Миколка зоз Беркасова, Марина Дудаш зоз Руского Керестура, Оксана Мудри Недич зоз Коцура и Златка Чизмар и Кристина Шепински обидва зоз Керестура, пречитали даскельо свойо писнї, док илустраторка Аня Гудак, зоз патрачами подзелєла свойо упечатки роботи на сликовнїци Фарби.

О кнїжки за дзеци „Вселенски корабель” бешедовал сам автор, Сашо Палєнкаш, як и рецензентка Люпка Малацко, а школярка шестей класи Основней школи Петро Кузмяк, Яна Варґа, бешедовала о своєй учасци у твореню илустрацийох за спомнуту кнїжку.

У остатнєй часци Манифестациї, патрачом ше представела и авторка кнїжки Таньов швет Оленка Живкович, хтора потим пречитала приповедку зоз спомнутей кнїжки, а о нєй приповедала и єй рецентзентка Наталия Зазуляк.

Вчерайша презентация кнїжкох за дзеци, закончена зоз представяньом кнїжки „Страшидла, нє зашмеюйце ме” авторки Даниели Тамаш, хтора ше на тот завод, патрачом явела прейґ видео бима.

На концу, модератор програми Микола Шанта поволал шицких присутних же би попровадзели и другу часц Манифестациї Костельникова єшень, хтора будзе емитована 18. децембра, з початком на 14 годзин, тиж на Фейсбук профилу Дома култури Руски Керестур, а потим и Дньовку, хтора будзе емитована на МАК-овим Ют’юб каналу 19. децембра на 19 годзин.

