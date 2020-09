Ирина Гарди Ковачевич нова предсидателька НАР-у

НОВИ САД – На схадзки Скупштини Новинарскей асоцияциї Руснацох (НАР), хтора отримана вчера, 10. септембра у просторийох НВУ „Руске слово”, вибрана нова предсидателька, як и члени Управного и Надпатраюцого одбора асоцияциї.

Бул то скупштински дзень НАР-у, бо истого дня, єдна за другу, отримани три схадзки. На першей, 6. схадзки, члени Скупштини прилапели звити о роботи НАР, звити о финансийним дїлованю и звити Надпатраюцого одбора за 2016., 2017., 2018. и 2019. рок, а прилапени План роботи и Финансийни план за 2020. рок.

Седма схадзка була предвиберанкова на хторей предложени кандидати за предсидателя асоцияциї и членох УО и Надпатраюцого одбора.

Потим отримана и 8. схадзка Скупштини НАР, виберанкова, на хторей за предсидательку НАР у наиходзацим мандату вибрана Ирина Гарди Ковачевич. За членох УО вибрани: Златко Рамач, Єлена Перкович, Мартица Тамаш и Блаженка Хома Цветкович.

До Надпатраюцого одбора вибрани: Алексаандра Живкович, Саня Маркович и Мария Тот.

