КОЦУР – У рамикох 8. кола Подручней лиґи Суботица ФК Искра зоз Коцура на домашнїм терену дочекала лидера першенства, екипу ФК Препород зоз Нового Жедника, котра по змаганє з Искру приял лєм єден ґол. Искра одбавела найлєпше змаганє тей сезони и победзела зоз резултатом 2:1.

Ґоли за Искру на тим змаганю дали Тони Иван и Деян Тешанович.

После трох побидох Искра на 10. месце на таблїчки зоз освоєнима 10 бодами, а шлїдуюце змаганє будзе бавиц у Надалю процив Напредка.

