КОЦУР – У рамикох 10. кола Подручней лиґи Суботица ФК Искра зоз Коцура страцела на домашнїм терену од ФК Eдьшеґ зоз Малого Идьоша зоз резултатом 2:0 и ище раз розчаровала любительох фодбалу у Коцуре.

Подле бависко одражело ше и на резултат, Искра и попри подлого бависка мала нагоди вибориц голєм нєришени резултат.

После того пораженя Искра на 13. месце на таблїчки зоз освоєнима 10 бодами. Шлїдуюце змаганє фодбалере з Коцура буду бавиц у Нєґошеве, дзе их дочека екипа Пролетера.

