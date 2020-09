ФЕКЕТИЧ – ФК „Искра” зоз Коцура внєдзелю, у рамикох трецого кола у Подручней лиґи Суботица, у Фекетичу страцела од домашнього Ядрану зоз резултатом 3:0.

ФК „Ядран” оправдал епитет єдного зоз фаворитох за перше место и одбавел барз добре змаганє, а Искра без даскелїх стандардних бавячох лєм у першим полчаше була ровноправни процивнїк.

После трох одбавених колох Искра на дзешатим месце на таблїчки зоз 3 освоєнима бодами.

У шлїдуюцим колє до Коцура приходзи екипа ФК „Пролетер” зоз Равного Села.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)