КОЦУР – Каристасова акция у Коцуре под назву ,,Дунц шпайз”, тирва ище нєшка, а збера ше помоц у поживи и стварох котри мож найсц у шпайзу, як и средства за гиґиєну.

Шицки котри маю добру дзеку, як наглашели волонтере Каритасу, помоц можу однєсц и сами до обисцох тим котрим помоц потребна.

Орґанизатор тей акциї Парохиялни Каритас ,,Марийов дом” Коцур.

