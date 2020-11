ШИД – Спрам найновших податкох Заводу за явне здравє у Сримскей Миторвици, хтори пренєсла локална самоуправа, остатнї три днї на подручу општини призначени ище пейц нови особи позитивни на вирус корона.

Вкупне число позитивних особох 16, а Зоран Семенович, командант Општинского штабу за позарядово ситуациї виявел же у школох епидемиолоґийни стан добри и же нєт школярох позитивних на вирус корона, алє поволал шицких гражданох же би ше притримовали превентивних мирох.

