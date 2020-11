ШИД – Як сообщела локална самоуправа, а спрам податкох Заводу за явне здравє зоз Сримскей Митровици, през викенд призначени ище шейсц нови случаї вируса корона и хвильково их вкупно єст 11.

Општински штаб за позарядово ситуациї будзе зашедац и розпатри актуални стан з рушаньом звекшаня особох позитивних на вирус корона и предложи нови превентивни мири.

