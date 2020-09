Ище єдна побида кадетох

БАЧКА ПАЛАНКА/РУСКИ КЕРЕСТУР – У 5. колу Окружней кадетскей лиґи хторе отримане всоботу, 19. септембра у Бачкей Паланки, кадетин ФК „Русин” зазначели ище єдну побиду, на тот завод над ФК „Стари ґрад”, з резултатом 2꞉1 (0꞉0).

Гоч одношенє моцох на терену од самого початку було ровноправне, госци перши посцигли ґол у 60. минути, после велькей борби на штредку терена, кед домашнї пребили по правим боку и у 60. минути зазначели перши ґол.

Найважнєйша хвилька збула ше у 75. минути кед домашнї мали вельку нагоду звекшац резултат на 2꞉0, медзитим русиновому ґолманови Чордаш Матеови удало ше зоз одличну реакцию аж три раз зачувац мрежу свойого тиму. Процивнїкова борбеносц нє зопарла фодбалерох же би далєй предлужели бавиц добре и отворено, а резултат такей борби приноши виєдначенє Божидара Чонки у 80. минути.

По конєц другого полчасу предлужує ше зоз добрим бависком обидвох екипох, алє виєдначени резултат остава по 85. минут, кед и други, скоро идентични ґол на тим змаганю зазначує исти бавяч Чонка зоз вдереньом зоз коло 20 метерох, та резултат од 2꞉1 за Русин остава по конєц змаганя.

Окрем Божидара Чонки хтори зазначел два ґоли, побиди допринєсли и одлични ґолман Чордаш Матео и Лука Иличич хтори пре свою позицию на терену поднєсол найвекши прицисок трох бавячох процивнїцкей екипи.

За Русин наступели – Ковачевич М., Няради, Иличич М., Попов, Бики, Стричко, Чонка, Тома, Иличич Л., Чордаш, Зорич, Ковачевич Н., Максимович, Надь, Джуджар.

После одбавених пейцох колох, млади Русиновци забераю високе 3. место од вкупно 12 екипох, зоз освоєнима 9 бодами. Понад нїх находза ше лєм екипа кадетох зоз Червинки хтора ма 13 боди и екипа зоз Челарева зоз освоєнима 10 бодами.

Шлїдуюце змаганє збудзе ше на соботу, 26. септембра на домашнїм терену, кед у сушедским дербию Русин одбави процив убавеней и искусней екипи „Борац” зоз Бачкого Ґрачцу.

