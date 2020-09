Ище єдна Русинова побида

РУСКИ КЕРЕСТУР – У 6. колу Подручней фодбалскей лиґи, Русин 13. септембра на домашнїм терену однєсол побиду над ФК „Будучносц” зоз Ґложанох з резултатом 4꞉1 (2꞉0).

Перши ґол за Русин, уж у 10. минути, зазначел Дюканович хтори виведол бице од коло 30 метерох. Кед шицки думали же наруци лабду до 16 метерох, опрез ґолмана ше направела гужва, двоме бавяче були у такволаним „живим муре”, и зоз прецизним вдереньом потрафел лїви кут госцуюцого ґолу. Нєодлуга, зоз красней акциї, свой шести ґол од початку першенства зазначел и млади Матей Саянкович.

Други полчас почал зоз ище єдним интересантним поцагом Дюкановича, кед зоз пол терену вдерел лабду на ґол. Ґолман кус вишол зоз свойого простору, и зоз остатню усиловносцу вибил лабду до корнеру. Госци на пар заводи озбильнєйше загрожели простор опрез ґолмана, алє ше на тим и закончело.

Русинову предносц потвердзел и Даноєвич у 85. минути, а нєодлуга и госци зазначели свой перши ґол, та зменшали розлику на 3꞉1.

Ище єдна интересантна хвилька збула ше уж на самим концу змаганя, у 89. минути, кед Бранкович одлично виведол корнер, а Вуйович, єдини од бавячох у охрани, скочел найвисше и зазначел и штварти ґол за Русин.

Хвильково Русин на 1. месце на таблїчки зоз 16 освоєнима бодами, док Будучносц зоз Младенова друга, и без єдного одбавеного змаганя. У 7. колу першенства хторе будзе отримане на нєдзелю, 20. септембра, Русин одбави змаганє у Обровцу процив екипи ФК „Борац 46”.

