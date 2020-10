Ище єдно калїченє Русинового бавяча

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, 8. коло одбавене внєдзелю, 11. октобра у Руским Керестуре, на хторим Русиново фодбалере победзели екипу ФК Задруґар зоз Сербского Милетичу, з резултатом 4꞉2 (3꞉0).

Такой на самим початку змаганя, госцуюци бавяч направел нєспортски поцаг над домашнїм ґолманом Йовицом Калиничом, хторого, док лєжал на трави зоз лабду у рукох, госцуюци бавяч заквачел зоз копачку до глави. Ґолман остал лєжац на трави, а главни судия процивнїцкому бавячови удзелєл жовти картон. Кед судия збачел озбильносц калїченя Русинового ґолмана, винял и червени картон истому бавячови зоз Сербского Милетичу. Дежурни лїкар на змаганю, Борис Варґа, зоз вожачом наглей служби, одвезол Калинича до вербаского шпиталю дзе утвердзена фрактура носа.

Понеже першираз на змаганю нє бул присутни резервни ґолман Филип Тома, место нього на ґол станул Боян Бранкович, хтори тиж прецерпел озбильнєйше калїченє пред двома тижнями, на истим терену. Треба надпомнуц же ше Бранкович одлично знашол у улоги ґолмана, и нє виновати є анї за єден достати ґол.

После нєспортских сценох, Русин штредком першого полчасу почал шоровац ґоли. Перши дал Янко Кулич у 23. минути, же би 10 минути познєйше дал и свой други ґол. Потим у 33. минути, Срдян Дюканович зоз одличним бицом удзелєл и треци ґол госцуюцей екипи, а конєчни резултат посцигнул Душан Даноєвич у 77. минути змаганя.

Русин хвильково забера 4. место на таблїчки зоз 22 бодами, а шлїдуюце змаганє одбави на нєдзелю 18. октобра у Станишичу процив ФК Станишич 1920, лидера на таблїчки, зоз зазначенима шицкима побидами од початку сезони.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)