И Вербас достал нови парламент

ВЕРБАС – На вчерайшей конститутивней схадзки локалного парламенту у Вербаше за предсидателя Општини Вербас вибрани Предраґ Роєвич.

Роєвичов заменїк будзе потерашнї предсидатель Општини и Дочасового орґану Милан Ґлушац, а на схадзки вибране и руководство скупштини: нова предсидателька будзе Саня Жиґич, а єй заменїца Мила Сузич.

За членох Општинскей ради вибрани Срдян Станич, Даниєла Илич, Ивор Лукин, Никола Ґашович, Маряна Мараш, Наташа Милович и Ґабриєла Синко.

Скупштинску векшину на виберанкох 21. юния витворела лїстина „Александра Вучич – за нашо дзеци” и „Ивица Дачич – Социялистична партия Сербиї (СПС) – Єдинствена Сербия (ЄС) – Драґан Маркович Палма”, „Др Воїлсав Шешель – Сербска радикална странка” и „Рух обнови Кральовини Сербиї – ПОКС”. У опозициї у вербаским локалним парламенту буду члени лїстини ґрупи гражданох „Ошлєбодзме Вербас”.

