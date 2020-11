И далєй рошнє число позитивних особох, хвильково єст 130

ШИД – Предсидатель Скупштини општини (СО) Шид Тихомир Стаменкович вчера новинаром бешедовал о мирох превенциї процив вируса корона.

За остатнї 24 годзини призначени ище 24 позитивни особи и хвильково єст 130 активни случаї на подручу општини, а од початку пандемиї вкупно 217.

Стаменкович гварел же ше у ранших годзинох окончує дезинфекция явних поверхносцох и пияцу, а почитую ше и найновши мири ограниченя роботи погосительних обєктох цо контролує инспекция.

Вон додал же школи и дзецински заградки робя поряднє покля републични Кризни штаб и ресорне министерство нє поведза иншак, а як стабилни стан оценєл и медзи миґрантску популацию.

И з тей нагоди предсидатель СО поволал гражданох на максималне почитованє епидемиолоґийних мирох защити.

