И заняти на Трецей програми Радия Нови Сад процив одпущованя колеґох

НОВИ САД – Кед пред даскельома днями руководство Явней медийскей установи Радио-телевизиї Войводини наявело же пре чежку финансийну ситуацию од 1. септембра коло 200 особи котри робя прейґ аґенцийох як стаємни сотруднїки останю без роботи, оглашели ше и заняти у меншинских редакцийох Радия Нови Сад.

Свойо нєскладанє зоз кадровску политику у тей медийскей установи виражели перше заняти у Редакциї на мадярским язику, котри за штири мешаци остали без штверих занятих а планує ше одпущиц ище шейсц до осем особи, цо директно загрожує функционованє програми у тей редакциї. Як гварели у сообщеню, порихтани су и на протести кед же руководство нє почнє водзиц диялоґ о кадровских пременкох.

Вчера их з протестним писмом потримали и редакциї на руским, словацким и румунским язику визначуюци же на тот способ редакциї траца велїх новинарох и редакторох з чим загрожена програма на тих язикох.

