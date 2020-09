И капушнїки на Инстаґраму

Особа хтора люби вариц лєгко дойдзе до рецептох зоз рижних народних кухньох. Так и Милана, прейґ познанства зоз даєднима Руснацами, почала вариц руски єдла. Перше цо коштовала од наших руских народних єдлох були капушнїки. Нєодлуга потим надумала и сама напражиц тото смачне єдло.

Милана Младеновски зоз Жаблю закончела Стредню школу ,,22. октобер”, ткв. економска школа, у Жаблю, а потим закончела и мастер на факултету Технїчних наукох у Новим Садзе, напрям защита на роботи. Варенє єй єден зоз главних гобийох и гоч єй лєм 25 роки, уж ма полну теку виписану з рецептами хтори часто вари.

– У Општини Жабель и валал Дюрдьов у хторим жию Руснаци. Одмалючка знам за нїх и познам даскельо Руснацох, знам о їх култури, єдзеню, а найвецей о нїх дознала сом од баби мойого леґиня, алє и од моєй добрей пайташки, а вони тиж Рускинї. Мала сом нагоду пробовац и даєдни руски єдла, та сом так дошла до капушнїкох хтори ми були барз смачни и одлучела сом же их научим загнєсц и пражиц. Мушим припознац же сом ше досц добре знашла у тим рецепту и же резултат бул барз добри – приповеда Милана.

Скорей, як цо першираз напражела капушнїки, Милана вельо часу препровадзовала коло шпо­р­гета, а вариц и експериментовац у кухнї почала пред даскельома роками.

– Интересантне тото же сом скорей вообще нє любела вариц, тот фах ме нє интересовал. До кухнї сом уходзела лєм кед требало єсц. Пред даскельома роками, мала сом кус шлєбодного часу, та сом пробовала увариц єдно єдло, друге, треце. Моєй фамелиї ше попачело, шицко цо сом мишела, пекла або варела було им барз смачне, та ме то поривало и предлужела сом рихтац рижни нови рецепти. Теди сом похопела же ми ше то, уствари, пачи и же ми досц добре идзе. Тераз уживам док варим и то, думам же, ключ же би кажди рецепт, т.є. єдло було смачне. Любим и коштовац шицко цо наварим, алє тиж так, як и кажде, любим и кед мнє дахто дацо навари – щиро приповеда наша собешеднїца.

ОБЯВИ НА ПРОФИЛУ

Понеже ю єй блїзки особи барз хвалєли и давали єй потримовку, Милана надумала направиц крочай далєй.

– Длуго сом роздумовала же цо бим могла далєй поробиц, сцела сом направиц крочай далєй. Под час карантина, кед зме шицки мали вельо шлєбодного часу, вельо сом варела, мишела, пекла, филовала, потим сом почала фотоґрафовац шицки єдла и надумала направиц инстаґрам˗профил – гвари Милана.

Миланов профил на инстаґраму ше вола cooking.with.love_mm и там любителє вареня, а и шицки други, можу видзиц єдла хтори вона готови, а тиж и красни фотоґрафиї рецептох.

Милана найволї мишиц цеста, а то найволя и єй домашнї кед готує.

– Гваря же сом позната по добрих мини˗пицох. На инстаґраму обявюєм рижни єдла. И цеста, и колачи, и варени єдла, же би було каждому по дакус. Намагам ше же би то були швидки рецепти, же би нє були барз компликовани и же би намирнїци були нєдраги. Цо ше дотика рецептох, мам даєдни хтори сом сама видумала, наприклад, єден з нїх то колач зоз банану и кексами, а даєдни сом видзела на странских сайтох, та сом вец достала идею навариц подобне єдло. Любим поопатрац и рецепти у рижних новинох, або кухаркох дзе мож найсц и стародавни рецепти, а дома любим вариц єдла по мамових и бабових рецептох. Кед слово о фотоґрафийох, понеже шицко кладзем явно, фотоґрафия наисце муши прицагнуц увагу шицких хтори ме провадза, а и хтори нє. Фотоґрафуєм углавним сама, а дакеди ше любим консултовац и зоз братом, бо вон креативни и вше ма добри идеї. Любим кед фотоґрафиї маю змисел, односно, тото цо кладзем як позадину, же би мало вязи зоз тим єдлом, же би ишло з нїм як прилог, або подобне. Сцем же би фотоґрафиї мали красни и ясни фарби и же би нє були празни, же би мали красну декорацию – приповеда Милана.

У ВАРЕНЮ НЄТ ПРАВИЛА

Як и кажда блоґерка, або влоґерка, так и Милана на инстаґраму направела и єден giveaway (дарованє) на хторим даровала апарат за пампушки. То нагода же би прицагла младих, а и страших же би провадзели єй роботу.

Понеже варенє нє таке популарне при младших ґенерацийох, Милана осамена медзи своїма приятелями кед слово о тей теми.

– Мойо приятелє нє барз заходза до кухнї, алє шицки одушевени з тим цо я робим, аж ше ми часто питаю чи бим з нїма варела, учела их, а попри тим, мнє важне же мам их вельку потримовку. Затераз ми варенє лєм гоби, алє любела бим єдного дня отвориц дацо дзе бим можебуц могла и предавац свойо упечени и вифиловани єдла. Мала сом нагоду правиц кетеринґ за приватни збуваня, цо ми тиж дало, най так повем, витор до хрибта. То ми вельке жаданє и плануєм витвориц го. Попри того любела би

м ше занїмац и зоз роботу у фаху – закончує Милана.

Як би вредна и амбицийна Милана гварела – нєт правила у вареню, и кед дахто тото люби, треба же би ше пошвецел тому. Порученє хторе вона дава шицким младим людзом нє вязане лєм за варенє, треба буц упарти и витирвали у тим цо ше люби робиц. Треба вериц до себе и нє треба ше бац од нєуспиху.

ДОБРИ СОВИТИ У КУХНЇ – ВШЕ ЗНАЧА

Кухарка Милана, окрем рецептох, на профил кладзе и рижни совити, наприклад, хтори витамин за цо добри, за цо помага, и подобни хасновити надпомнуца. Вона досц знаходлїва у кухнї. При мами ше научела вариц, алє найлєпши совити, нормално, ище вше достава од баби.

Кед ми дацо нє було ясне, або кед сом дацо нє знала, углавним сом помоц и совит питала од моєй баби. Так и дзень нєшка. Вона наисце барз добре вари. Ма рецепти же „одприлики того, одприлики гевтогоˮ, алє наисце зна посовитовац. Так, наприклад, кед охабям цесто у ванґли най викишнє, пред тим ванґлу поолєюєм же би лєпше кисло, кед пресолїм єдло, уруцим до ньго кромплї най вицагню тоту соль и ище наприклад, до шицких єдлох до хторих ше кладзе парадичанки, кладзем цукру же би нє було таке квашне – совитує Милана.

