И коцурски школяре ознова у школских лавкох

КОЦУР – Пре нєвигодну епидемиолоґийну ситуацию, од 17. новембра на териториї општини Вербас запровадзена позарядова ситуация. Одлуки Штабу за позарядово ситуациї општини Вербас ше, медзи иншим, одношели и на образовни установи, понеже у даєдних ситуация була досц аларамантна. Прето, як було сообщене, же би ше зачувало здравє школярох и занятих, основни и стреднї школи на териториї вербаскей општини од 17. новембра прешли на онлайн наставу.

По словох директорки Основней школи „Братство єдинство” з Коцура Сенки Мученски, од пондзелку, 30. новембра, притримуюци ше републичней одлуки, школяре нїзших класох ше врацели до школских лавкох, а за школярох висших класох настава и далєй будзе онлайн.

– До школи ходза лєм школяре од першей по штварту класу, и то по системи як зме робели од початку школского року, цо значи же школяре подзелєни до двох ґрупох. Першей ґрупи настава почина од пол осмей годзин рано, а другей ґрупи од пол єденастей. Школяре першей и трецей класи руских оддзелєньох розподзелєни до першей ґрупи, а школяре другей и штвартей класи до другей ґрупи и за тераз щицко функционує без проблемох – гварела директорка Мученскова.

Защитни мири за зоперанє ширеня корона вирусу окончени у шицких просторийох Основней школи.

– Хвильково у нашей школи нєт школярох инфицираних зоз вирусом ковид-19. Єст школярох котри ше находза у самоизолациї прето же їх родичи инфицирани лєбо були у контакту зоз инфицировану особу, алє хорих школярох нєт. Остатнї наставни дзень за наших школярох 18. децембер, а жимски розпуст будзе тирвац од 21. децембра по 15. януар, та перши наставни дзень другого полрочя 18. януар. Як ше настава будзе одвивац у другим полрочю, увидзиме, у зависносци од епидемиолоґийней ситуациї у нашей општини, а и у цалей жеми – визначела директорка Основней школи Сенка Мученски.

